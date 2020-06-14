2020-06-14T00:42:27+03:00
Общество

"Мир был бы хуже и опаснее": Путин назвал выгоду от сильной России

Глава государства раскрыл, что наша страна вовремя восстановилась
Юлия КЕКОВА
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал выгоду для мира от сильной России. Наша страна, по мнению главы государства, вовремя восстановилась.

- Если бы Россия не восстановилась, не заняла своего достойного положения в мире, то мир был бы хуже и опаснее, - сказал Путин в интервью в анонсе программы "Вести недели".

Также он отметил, что в целом мир мог быть хуже и опаснее, если бы РФ не заняла своего положения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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