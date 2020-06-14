"Мир был бы хуже и опаснее": Путин назвал выгоду от сильной России

14 Июнь 2020 2020-06-14T00:42:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал выгоду для мира от сильной России. Наша страна, по мнению главы государства, вовремя восстановилась.

- Если бы Россия не восстановилась, не заняла своего достойного положения в мире, то мир был бы хуже и опаснее, - сказал Путин в интервью в анонсе программы "Вести недели".

Также он отметил, что в целом мир мог быть хуже и опаснее, если бы РФ не заняла своего положения.

ИСТОЧНИК KP.RU