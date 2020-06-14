"Мир был бы хуже и опаснее": Путин назвал выгоду от сильной России
Глава государства раскрыл, что наша страна вовремя восстановилась
Президент России Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал выгоду для мира от сильной России. Наша страна, по мнению главы государства, вовремя восстановилась.
- Если бы Россия не восстановилась, не заняла своего достойного положения в мире, то мир был бы хуже и опаснее, - сказал Путин в интервью в анонсе программы "Вести недели".
Также он отметил, что в целом мир мог быть хуже и опаснее, если бы РФ не заняла своего положения.
ИСТОЧНИК KP.RU