По базе с военнослужащими США нанесли ракетный удар
Устанавливаются причастные к инциденту лица
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Расположенная на севере Багдада в районе Эт-Таджи военная база в США, на которой находятся американские военнослужащие, подверглась ракетному обстрелу.
Сообщается, что по лагерю была выпущено одна ракета. По счастливой случайности или неточности неизвестных, которые организовывали такое нападение, боевое оружие приземлилось на прилегающей к базе территории. Об этом заявил телеканал Al Sumaria со ссылкой источник в силовых структурах республики.
- На данный момент так и не ясно, есть ли пострадавшие или материальный ущерб, - отмечает источник.
ИСТОЧНИК KP.RU