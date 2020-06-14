По базе с военнослужащими США нанесли ракетный удар

14 Июнь 2020 2020-06-14T01:07:42+03:00

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Расположенная на севере Багдада в районе Эт-Таджи военная база в США, на которой находятся американские военнослужащие, подверглась ракетному обстрелу.

Сообщается, что по лагерю была выпущено одна ракета. По счастливой случайности или неточности неизвестных, которые организовывали такое нападение, боевое оружие приземлилось на прилегающей к базе территории. Об этом заявил телеканал Al Sumaria со ссылкой источник в силовых структурах республики.

- На данный момент так и не ясно, есть ли пострадавшие или материальный ущерб, - отмечает источник.

ИСТОЧНИК KP.RU