2020-06-14T02:16:37+03:00
Спорт

Болельщик выбежал на поле во время проходящего без зрителей матча "Барселоны"

Дерзкий фанат надеялся сфотографироваться с Лионелем Месси [фото]
Юлия КЕКОВА
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Болельщик выбежал на поле во время проходящего без зрителей матча "Барселоны"Болельщик выбежал на поле во время проходящего без зрителей матча "Барселоны"Фото: REUTERS
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Во время матча 28-го тура чемпионата Испании по футболу между клубами "Барселона" и "Мальорка", проходящего без зрителей в связи с распространением коронавируса, на футбольное поле внезапно выбежал болельщик.

Мужчина помешал проведению игры Фото: REUTERS

Мужчина помешал проведению игрыФото: REUTERS

Мужчина в форме сборной Аргентины с надписью "Месси" надеялся сфотографироваться со своим кумиром - Лионелем Месси. Нарушителя порядка сразу же остановили сотрудники безопасности. Об этом стало известно из твиттера "Барселоны".

Нарушителя задержали Фото: REUTERS

Нарушителя задержалиФото: REUTERS

К слову, матч все же доиграли - встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу "Барселоны". Напомним, что Чемпионат Испании возобновился вторым среди пяти ведущих европейских чемпионатов 11 июня. Все игры испанского первенства проводятся с соблюдением мер безопасности, в том числе из-за этого они проходят без зрителей, а командам теперь разрешили делать по пять замен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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