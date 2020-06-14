Болельщик выбежал на поле во время проходящего без зрителей матча "Барселоны"
Во время матча 28-го тура чемпионата Испании по футболу между клубами "Барселона" и "Мальорка", проходящего без зрителей в связи с распространением коронавируса, на футбольное поле внезапно выбежал болельщик.
Мужчина помешал проведению игрыФото: REUTERS
Мужчина в форме сборной Аргентины с надписью "Месси" надеялся сфотографироваться со своим кумиром - Лионелем Месси. Нарушителя порядка сразу же остановили сотрудники безопасности. Об этом стало известно из твиттера "Барселоны".
Нарушителя задержалиФото: REUTERS
К слову, матч все же доиграли - встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу "Барселоны". Напомним, что Чемпионат Испании возобновился вторым среди пяти ведущих европейских чемпионатов 11 июня. Все игры испанского первенства проводятся с соблюдением мер безопасности, в том числе из-за этого они проходят без зрителей, а командам теперь разрешили делать по пять замен.
ИСТОЧНИК KP.RU