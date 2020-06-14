14 Июнь 2020 2020-06-14T02:16:37+03:00

Болельщик выбежал на поле во время проходящего без зрителей матча "Барселоны" Фото: REUTERS

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Во время матча 28-го тура чемпионата Испании по футболу между клубами "Барселона" и "Мальорка", проходящего без зрителей в связи с распространением коронавируса, на футбольное поле внезапно выбежал болельщик.

Мужчина помешал проведению игрыФото: REUTERS

Мужчина в форме сборной Аргентины с надписью "Месси" надеялся сфотографироваться со своим кумиром - Лионелем Месси. Нарушителя порядка сразу же остановили сотрудники безопасности. Об этом стало известно из твиттера "Барселоны".

Нарушителя задержалиФото: REUTERS

К слову, матч все же доиграли - встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу "Барселоны". Напомним, что Чемпионат Испании возобновился вторым среди пяти ведущих европейских чемпионатов 11 июня. Все игры испанского первенства проводятся с соблюдением мер безопасности, в том числе из-за этого они проходят без зрителей, а командам теперь разрешили делать по пять замен.

ИСТОЧНИК KP.RU