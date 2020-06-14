Создан эмоциональный портрет скупающего туалетную бумагу из-за коронавируса человека
Немецкие ученые из Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка составили эмоциональный портрет человека, который из-за пандемии коронавируса принялся скупать туалетную бумагу. Результаты исследования опубликованы в научном журнале PLOS One.
Для более точного исследования специалисты опросили порядка тысячи человек из разных стран мира. В результате своей работы исследователи выявили три важных фактора, которые влияли на создание запасов туалетной бумаги.
Первый, самый естественный, и второй - страх перед коронавирусной инфекцией, подпитывающийся его излишней эмоциональностью и тревожностью. Третьим фактором стала аккуратность. Оказалось, что более организованные люди способны проявлять высокую склонность к массовым покупкам. К слову, активнее всего бумагой запасались пожилые люди, а также жители США и Канады.
ИСТОЧНИК KP.RU