О погоде в Москве на 14 июня 2020 года рассказали синоптики

14 Июнь 2020 2020-06-14T03:02:39+03:00

Мы узнали у синоптиков о погоде в Москве на 14 июня 2020 года

Изменить размер текста: A A

Почти середина первого летнего месяца позади, а в столице еще практически не было много солнца и тепла. Мы узнали о погоде в Москве и области на воскресенье, 14 июня, у синоптиков Гидрометцентра России.

Согласно прогнозу, в ночные и утренние часы в городе будет весьма прохладно - всего 10-12 градусов выше нуля. Однако днем станет теплее и столбик термометра будет достигать отметок 20-22 градуса Цельсия со знаком плюс. К слову, в течение всего дня осадков не ожидается, так же как и солнечных лучей - небо будет затянуто облаками.

Порывы северно-восточного и восточного ветров будут дуть со скорость 5-10 метров в секунду, в некоторых районах усилятся до 17 метров в секунду.

Ранее сайт kp.ru писал, как руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил причины опасных погодных явлений на территории европейской части России. По словам специалиста, всему виной служит столкновение двух воздушных масс разной температуры.

ИСТОЧНИК KP.RU