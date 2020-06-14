В Японии снова провалился запуск ракеты частной разработки

14 Июнь 2020 2020-06-14T03:25:46+03:00

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В Японии в очередной раз провалился запуск ракеты частной разработки. Конструкция стартовала, но спустя несколько минут развалилась прямо в воздухе.

Испытания проводились японской частной компании Interstellar Technologies. В ночь с субботы на воскресенье специалисты провели очередной пуск ракеты MOMO собственной разработки. Трансляция запуска велась на официальном сайте компании.

Что именно могло стать причиной очередной неудачи, пока неизестно. Изначально запуск уже пятой по счету ракеты должен был состояться еще в 2019 году, однако неоднократно откладывался по целому ряду причин.

К слову, последняя такая отмена произошла в мае 2020 года. Тогда подготовке к запуску помешала ситуация с коронавирусом. Кстати, сама ракеты длиной в 10 метров, диаметром 50 см, а ее вес составляет около тонны, пишет ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU