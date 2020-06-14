Число жертв взрыва автоцистерны в Китае возросло до 19 человек
В Китае возросло число жертв взрыва автоцистерны. Теперь количество погибших увеличилось с 12 до 19 человек.
Тем временем, еще 172 человека получили травмы, они находятся в больницах, где им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Об этом сообщила заммэра города Вэньлин Чжу Минлянь.
Ранее сайт kp.ruu писал, что в результате ЧП погибли по меньшей мере 12 человек. Чудовищный инцидент произошел на скоростном шоссе G15 "Шэньян-Хайкоу" в китайской восточной провинции Чжэцзян в уезде уезде Вэньлин.
- По состоянию на 23.00 по местному времени (13 июня 18.00 мск) в шесть больниц поступили 178 пострадавших. Несмотря на все усилия врачей, 10 из них уже скончались, еще два человека были выписаны, - уточнили в администрации.
Взрыв был такой силы, что цистерну буквально подбросило в воздух. Были разрушены многие здания в населенном пункте, расположенном возле участка шоссе, и в результате люди оказались под завалами.
Танкер с топливом взорвался в провинции Чжэцзян.
ИСТОЧНИК KP.RU