Эксперт рассказал, что нельзя делать при получении кредита
Эксперт рассказал, почему клиенту банк может отказать в выдаче кредита. Оказывается, при одобрении заявки, обращают внимание не только на кредитную историю. Поэтому не стоит забывать об очевидных вещах: нельзя сообщать ложную информацию о своих доходах, месте работы, других кредитах.
Получите ли вы заемные деньги, зависит частично и от от странички в соцсетях:
- Сотрудники проверят потенциального клиента в соцсетях, на форумах и собственных страницах — лучше не оставлять комментариев о мошенничестве и не публиковать снимки с шумных вечеринок,- рассказал агентству "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Михаил Зельцер.
Не стоит скрывать данные о наличии кредитных карт из других банков. Если на руках их много, то это означает, что человек может залезть в долги, тем самым есть вероятность просрочки по основному кредиту.
Шансы на одобрение заявки выше, если подать документы в один-два банка, а не "все сразу".
- Оформлять кредит нужно в той валюте, в какой получаете зарплату, это вызовет больше доверия у кредитора,- добавил эксперт.
ИСТОЧНИК KP.RU