Эксперт рассказал, что нельзя делать при получении кредита

14 Июнь 2020 2020-06-14T07:14:49+03:00

Кредиты лучше брать в той валюте, в которой получаете зарплату Фото: Михаил ФРОЛОВ

Одобрение заявки зависит не только от уровня доходов, но и от "правильного" содержания личной странички в соцсетях

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Эксперт рассказал, почему клиенту банк может отказать в выдаче кредита. Оказывается, при одобрении заявки, обращают внимание не только на кредитную историю. Поэтому не стоит забывать об очевидных вещах: нельзя сообщать ложную информацию о своих доходах, месте работы, других кредитах.

Получите ли вы заемные деньги, зависит частично и от от странички в соцсетях:

- Сотрудники проверят потенциального клиента в соцсетях, на форумах и собственных страницах — лучше не оставлять комментариев о мошенничестве и не публиковать снимки с шумных вечеринок,- рассказал агентству "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Михаил Зельцер.

Не стоит скрывать данные о наличии кредитных карт из других банков. Если на руках их много, то это означает, что человек может залезть в долги, тем самым есть вероятность просрочки по основному кредиту.

Шансы на одобрение заявки выше, если подать документы в один-два банка, а не "все сразу".

- Оформлять кредит нужно в той валюте, в какой получаете зарплату, это вызовет больше доверия у кредитора,- добавил эксперт.

ИСТОЧНИК KP.RU