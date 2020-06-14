Последние новости на утро 14 июня 2020: с 1 июля в России повысят пенсии

14 Июнь 2020 2020-06-14T07:22:29+03:00

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Последние новости на утро 14 июня 2020 года: с 1 июля в России повысят пенсии некоторым категориям работающих пенсионеров. Выплаты должны проиндексировать, а соответствующий законопроект рассматривают в Госдуме и планируют принять его в июне. Пенсионеры, которые официально являются опекунами несовершеннолетних, также получат надбавку к страховой пенсии. Она будет проведена автоматически, то есть писать заявление и давать документы не придется. Доплачивать начнут и пожилым людям за возраст начиная с 75 лет. На данный момент в нашей стране такие выплаты начисляются только по достижении 80-летнего возраста.

Американский президент Дональд Трамп заявил о победе американской армии над фашизмом и коммунизмом. Президент сделал такое громкое заявление в процессе своего выступления перед выпускниками военной академии.

В России с 14 июня отменили "банковский роуминг". Это значит, что физлицо, открывшее счета в разных отделениях одного банка сможет переводить деньги со счета на счет без комиссии. В том числе, речь идет о той самой комиссии за переводы между картами, которые были выпущены в разных регионах страны.

Тем временем, число жертв взрыва бензовоза на скоростном шоссе в Китае возросло до 19 человек. Ранее было известно только о 12 скончавшихся. Еще 172 человека по последним данным находятся в больницах. Они получили различные травмы, врачи оказывают им необходимую помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU