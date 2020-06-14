14 Июнь 2020 2020-06-14T09:18:13+03:00

Храм возвели в подмосковном парке "Патриот" на средства из добровольных пожертвований Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Патриарший собор в честь Воскресения Христова в Кубинке возведен в рекордные сроки

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В подмосковной Кубинке началось освящение главного храма Минобороны.

Он расположен в военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот». Строительство объекта началось в 2018 году по инициативе министра обороны Сергея Шойгу. Для этого создали специальный Благотворительный фонд "Воскресение" - только за первые две недели, собрали миллиард рублей пожертвований. Деньги перечисляли как простые россияне, так и крупные бизнесмены.

Строительство завершилось в рекордные сроки, планировалось открыть храм к 9 мая. Ведь и создавали его в памятной дате - 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Но вмешалась пандемия коронавируса, 9 мая объект был готов, но с церемонией спешить не стали.

Освящение главного храма вооруженных сил перенесли на 14 июня. В храм прибыл патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/784816" frameborder="0"></iframe> Министр обороны Сергей Шойгу и патриарх Кирилл на освящении главного храма Вооруженных сил России.

ИСТОЧНИК KP.RU