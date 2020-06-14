Началось освящение главного храма Минобороны
В подмосковной Кубинке началось освящение главного храма Минобороны.
Он расположен в военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот». Строительство объекта началось в 2018 году по инициативе министра обороны Сергея Шойгу. Для этого создали специальный Благотворительный фонд "Воскресение" - только за первые две недели, собрали миллиард рублей пожертвований. Деньги перечисляли как простые россияне, так и крупные бизнесмены.
Строительство завершилось в рекордные сроки, планировалось открыть храм к 9 мая. Ведь и создавали его в памятной дате - 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Но вмешалась пандемия коронавируса, 9 мая объект был готов, но с церемонией спешить не стали.
Освящение главного храма вооруженных сил перенесли на 14 июня. В храм прибыл патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Министр обороны Сергей Шойгу и патриарх Кирилл на освящении главного храма Вооруженных сил России.
ИСТОЧНИК KP.RU