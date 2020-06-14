2020-06-14T08:28:13+03:00
В мире

В Гонконге 10 человек пострадали из-за обрушения на химпредприятии

Состояние двоих врачи оценивают как критическое
Юлия САЛЬНИКОВА
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Сотрудников завода увезли в медицинский центр Каритас и еще несколько больниц городаСотрудников завода увезли в медицинский центр Каритас и еще несколько больниц городаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Гонконге произошла авария на химпредприятии. В результате обрушения конструкций под завалами оказали сотрудники завода по переработке химических отходов, сообщает South China Morning Post. Пострадали 10 человек, двое из них, по сообщению медиков, находятся в критическом состоянии.

Спасательные работы на месте ЧП продолжаются, причины обвала не известны.

Днем ранее в Китае взорвалась автоцистерна с бензином. Бензовоз ударной волной подбросило над зданиями, начался крупный пожар, пострадали несколько жилых домов и одно промышленное предприятие. Число погибших увеличилось до 19. Еще 172 человека находятся в больнице. Среди них есть водители, находившиеся в момент взрыва на скоростном шоссе G15 "Шэньян-Хайкоу" в китайской восточной провинции Чжэцзян. Расследует причины инцидента специальная комиссия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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