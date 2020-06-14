В Роспотребнадзоре объяснили, как по одному только виду определить вкус клубники

14 Июнь 2020 2020-06-14T08:46:33+03:00

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В Роспотребнадзоре дали совет по хранению и выбору клубники.

Качественная ягода однородного цвета, без признаков гниения с зелеными листьями. Но важен еще и вкус, оказывается, узнать, сладкая ли клубника, можно по одному внешнему виду. Пробовать ягоду на рынке, особенно в условиях пандемии коронавируса, не лучшая идея.

- Определить сладость клубники можно, обратив внимание на черенок ягоды. Если между зелеными листиками и ягодой есть расстояние, то клубника будет сладкой. Если листики плотно прилегают к ягоде, то она скорее всего будет кислить,- сообщили в Роспотребнадзоре.

ИСТОЧНИК KP.RU