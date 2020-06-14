В Москве 2133 человека вылечились от коронавируса

14 Июнь 2020 2020-06-14T09:46:48+03:00

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В Москве за сутки из больниц после лечения от коронавиурса выписаны 2133 человека.

С начала эпидемии выздоровели 121691 человека, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с июля в столице могут отменить запрет на массовые мероприятия, но при условии, что число зараженных продолжит снижаться, а число выздоровевших, наоборот, будет расти. В начале этой недели в Москве отменили пропуска и разрешили гулять не по графику. Открылись веранды кафе, но пока в здания общепита людей не пускают.

Смертность от коронавируса в июне по прогнозам властей Москвы будет ниже, чем в мае. Людей просят не заниматься самолечением, на ранней стадии легче пациенты легче поддаются лечению. Опасность вируса в том, что на фоне заражения могут обостриться хронические заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU