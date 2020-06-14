Ученый оценил возможность заражения коронавирусом в бассейне
Ученые оценили возможность подхватить коронавирус в бассейне.
Инфекция передается чаще всего воздушно-капельным, но иногда и контактным путем. Поэтому первое правило - желательно соблюдать социальную дистанцию от других отдыхающих. Что касается непосредственно плавания в бассейне, то в воде вируса быть не может:
- Сама по себе вода опасности не представляет, потому что при обработке используются специальные дезинфицирующие средства. В такой среде вирус присутствовать не будет,- рассказал "Звезде" специалист по биологической защите Георгий Фролов.
ИСТОЧНИК KP.RU