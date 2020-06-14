Американец порубил мечом 65 киви за минуту и попал в Книгу рекордов Гиннесса

14 Июнь 2020 2020-06-14T10:09:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Американец Дэвид Раш попал в Книгу рекордов Гиннеса, порубив самурайским мечом за минуту 65 киви. Быстрым оказался не только сам рекордсмен, но и его помощник, который должен был каждую секунду бросать в воздух фрукт.

- Поверьте в себя, и вы сможете многое,- сказал мужчина агентство UPI.

Раш поверил в себя как минимум 150 раз - менно столько на его счету достижений. Например, недавно американец выпил литр лимонада через соломинку за 16,53 секунды, еще он поставил рекорд по сломанным карандашам - за минуту он сокрушил 98 карандашей. Для другого гастрономического рекорда ему потребовалась тортилья, тонкая лепешка. Ее он запустил на 16,5 метров.

Другой рекордсмен книги Гиннесса лишилась самых длинных ногтей в мире после аварии. На отращивание ушло несколько десятилетий.

Американец попал в Книгу рекордов Гиннесса, разрезав мечом 65 киви за минуту.

ИСТОЧНИК KP.RU