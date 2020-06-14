Молдавские военные отправились в Россию на Парад Победы
Молдавских военных проводили в Москву для участия в Параде Победы. Ранее президент страны Игорь Додон подтвердил свое участие в торжествах, приуроченных к празднованию 75-летия Победы. Он прибудет в Москву к 24 июня, на этот день назначен Парад.
Рота почетного караула Нацармии отправилась в Россию раньше, чтобы успеть подготовиться.
- 75 военнослужащих элитного подразделения Национальной армии Республики Молдова примут участие в военном параде, который состоится на Красной площади 24 июня с.г. в честь 75-летия Победы над фашистской Германией, - написал Додон в Facebook.
В Параде на Красной Площади также примут участие 75 сербских военнослужащих и министр обороны Александром Вулиным.
Сергей Шойгу также пригласил на Парад в Москву главу Пентагона.
Свое участие в торжествах 24 июня подтвердили президент Сербии Александр Вучич, президент Абхазии Аслан Бжания.
ИСТОЧНИК KP.RU