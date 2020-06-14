Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде перенесли на пять дней раньше

14 Июнь 2020 2020-06-14T10:58:42+03:00

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Фильм про Джеймса Бонда "Не время умирать" покажут раньше запланированного срока.

Изначально, картина должна была выйти в кино в апреле, но вмешалась пандемия коронавируса - по всему миру стали закрываться кинотеатры. Собрать "кассу" в таких условиях невозможно, поэтому премьеру отложили на полгода. Выход фильма о Бонде назначен на 25 ноября.

Но эпидситуация приходит в норму, к тому же зрители истосковались по большому кино, кинотеатры летом должны открыть. Поэтому создатели ленты решили, что "Не время умирать" покажут раньше на пять дней - 20 ноября. А в Британии даже раньше.

- Возвращение старых друзей. Смотрите "Не время умирать" в кинотеатрах с 12 ноября в Великобритании, с 20 ноября в США,- сказано в официальном твиттер-аккаунте киносаги.

@Не время умирать" вошел в список самых ожидаемых фильмов 2020 года

Трейлер: Джеймс Бонд Не время умирать .

ИСТОЧНИК KP.RU