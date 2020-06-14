Эксперт рассказал об опасности электронных досок в школе
В эфире Радио "Комсомольская правда" обсудили вопрос дистанционного обучения
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Эксперты считают электронные доски в школах не смогут заменить обычные меловые. Об этом в эфире Радио "Комсомольская правда" сказал Олег Григорьев, председатель Российского национального комитета по защите от неионизирующих излучений:
- Электронная доска представляет собой активный источник света. А глаз приспособлен для восприятия в первую очередь отраженного, а не излученного света. Это самая острая проблема,- сказал эксперт.
ИСТОЧНИК KP.RU