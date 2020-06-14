Патриарх Кирилл станет настоятелем главного храма в парке Патриот
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил, что станет настоятелем главного храма вооруженных сил в парке Патриот. В воскресенье 14 июня состоялось освящение собора Воскресения Христова.
- Мною принято решение возложить на себя обязанности настоятеля сего святого храма,- приводит его заявление РИА Новости.
Храм в подмосковной Кубинке построен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Строили здание на пожертвования. Первый камень заложен в 2018 году, а к 9 мая 2020 года объект уже был готов. Правда, с открытием спешить нес тали из-за пандемии коронавируса, отложили освящение на июнь.
95-метровый храм стал третьим по высоте православным храмом мира после храма Христа Спасителя и Исаакиевского собора. Здесь одновременно смогут находиться 6 тысяч прихожан.
ИСТОЧНИК KP.RU