Патриарх Кирилл станет настоятелем главного храма в парке Патриот

14 Июнь 2020 2020-06-14T12:33:13+03:00

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил, что станет настоятелем главного храма вооруженных сил в парке Патриот. В воскресенье 14 июня состоялось освящение собора Воскресения Христова.

- Мною принято решение возложить на себя обязанности настоятеля сего святого храма,- приводит его заявление РИА Новости.

Храм в подмосковной Кубинке построен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Строили здание на пожертвования. Первый камень заложен в 2018 году, а к 9 мая 2020 года объект уже был готов. Правда, с открытием спешить нес тали из-за пандемии коронавируса, отложили освящение на июнь.

95-метровый храм стал третьим по высоте православным храмом мира после храма Христа Спасителя и Исаакиевского собора. Здесь одновременно смогут находиться 6 тысяч прихожан.

ИСТОЧНИК KP.RU