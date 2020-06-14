Путин: Россия выходит из пандемии коронавируса с минимальными потерями

14 Июнь 2020 2020-06-14T12:48:50+03:00

Владимир Путин оценил сплоченность правительства и регионов в борьбе с эпидемией Фото: REUTERS

Президент сказал, что правительство и главы регионов работают одной командой в борьбе с эпидемией

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Президент Владимир Путин сказал, что Россия выходит из пандемии коронавируса уверенно и с минимальными потерями.

Пик заболеваемости пришелся на 11 мая, дальше Россия вышла на плато. В стране один из самых низких показателей смертности от коронавируса. Это объясняют тем, что в отличие от стран западной Европы, у России было время на подготовку - в регионах увеличили коечный фонд для инфицированных, закуплено оборудование, введены дополнительные выплаты врачам.

- Мы говорим о том, что при определенных издержках, проблемах, мы достаточно ритмично, так скажем, работаем. Правительство и главы регионов работают как одна команда,- сказал в эфире канала "Россия 24" Владимир Путин.

Он уверен, что невозможна ситуация, когда в регионах бы отказались действовать едино, выполнять общие предписания, "потому что это нецелесообразно".

- Врачи наши считают целесообразными, президент и правительство поддерживают, а кто-то считает нецелесообразным, идите подальше,- сказал президент.

ИСТОЧНИК KP.RU