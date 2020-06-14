2020-06-14T12:55:29+03:00
Общество

Путин о протестах в США: Это проявление глубинных внутренних кризисов

Президент напомнил о противостоянии Трампа и демократов, которые инициировали процедуру импичмента
Юлия САЛЬНИКОВА
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Владимир ПутинВладимир ПутинФото: REUTERS
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Президент Владимир Путин прокомментировал протесты, которые происходят в США.

Напомним, причиной их стало убийство темнокожего американца Джорджа Флойа в Миннеаполисе. В его смерти обвиняют офицера полиции, который применил удушающий прием. Гибель Флойда связали с расовой дискриминацией, но мирные митинги быстро переросли в погромы, поджоги, крушение памятников.

- Это проявление глубинных внутренних кризисов, с момента прихода Трампа его легитимность ставится под сомнение противниками,- сказал в эфире канала "Россия 24" Владимир Путин.

В США идет внутрипартийная борьба, которая, по мнению российского лидера, ставится выше интересов народа. Напомним, республиканца Трампа пытались сместить с должности демократы с помощью импичмента. Поводом стал разговор американского президента с украинским, когда Трамп якобы нарушил границы, оказывал давление на коллегу. Место Трамп сохранил, но осенью 2020 года должны состояться выборы. Политологи допускают, что происходящее в США, протесты и погромы - это попытка выбить Трампа из списка очевидных кандидатов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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