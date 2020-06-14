2020-06-14T13:58:56+03:00
Общество

Врач рассказал, к чему приведет неправильное понимание людьми снятия мер самоизоляции

Россияне решили, что отмена блокировки означает снятие запрета на контакты
Юлия САЛЬНИКОВА
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Собираться группами пока опасноСобираться группами пока опасноФото: REUTERS
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Россияне поняли снятие режима самоизоляции как разрешение на контакты. Об этом рассказал главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.

Гулять во многие регионах действительно можно, как и заниматься спортом, но пока ходить в гости, собираться группами опасно - пандемия не завершена, вакцины все еще нет.

- Снятие ограничений может привести к росту контактов между людьми и, как следствие, к новым вспышкам заболеваемости,- сказал эксперт, его комментарий размещен на сайте ведомства.

Пока самый действенный способ не заболеть - избегать контактов по возможности, держать дистанцию в 1,5-2 метра, носить маски и перчатки.

Кстати, случай в США стал доказательством эффективности масочного режима. В одном из салонов красоты работали два зараженных парикмахера, но они не заразили ни одного из 140 клиентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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