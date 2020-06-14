Врач рассказал, к чему приведет неправильное понимание людьми снятия мер самоизоляции
Россияне поняли снятие режима самоизоляции как разрешение на контакты. Об этом рассказал главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.
Гулять во многие регионах действительно можно, как и заниматься спортом, но пока ходить в гости, собираться группами опасно - пандемия не завершена, вакцины все еще нет.
- Снятие ограничений может привести к росту контактов между людьми и, как следствие, к новым вспышкам заболеваемости,- сказал эксперт, его комментарий размещен на сайте ведомства.
Пока самый действенный способ не заболеть - избегать контактов по возможности, держать дистанцию в 1,5-2 метра, носить маски и перчатки.
Кстати, случай в США стал доказательством эффективности масочного режима. В одном из салонов красоты работали два зараженных парикмахера, но они не заразили ни одного из 140 клиентов.
ИСТОЧНИК KP.RU