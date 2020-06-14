Гифка с Овечкиным названа самым смешным видео сезона НХЛ

14 Июнь 2020 2020-06-14T14:12:50+03:00

За видео с Овечкиным отдали голоса больше 30 процентов болельщиков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Нападающий клуба Национальной хоккейной Лиги "Вашингтон Кэпиталc" Александр Овечкин пополнил свою коллекцию наград. Для этого ему даже не пришлось забивать шайбы в ворота соперника. Достаточно было просто эффектно появиться.

Во время разминки перед матчем с "Торонто" хоккеист попал в кадр камеры, которая снимала мальчика на трибунах. Он "вынырнул" снизу, закрыв собой ребенка. Из этого видео пользователи Сети сделали гифку и назвали "Сюрприз от Ови".

Видео стало победителем премии NHL Fan Choice Awards. Самый смешной ролик выбирают болельщики. Об этом сообщается на сайте лиги. За гифку с российским спортсменом проголосовали больше 30 процентов участников.

В 2020 году Александр Овечкин в девятый раз стал лучшим бомбардиром НХЛ.

rmnb_blog Сюрприз от Овечкина

ИСТОЧНИК KP.RU