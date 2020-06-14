2020-06-14T14:12:50+03:00
Общество

Гифка с Овечкиным названа самым смешным видео сезона НХЛ

Короткий ролик назвали "Сюрприз от Ови"
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
За видео с Овечкиным отдали голоса больше 30 процентов болельщиковЗа видео с Овечкиным отдали голоса больше 30 процентов болельщиковФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Нападающий клуба Национальной хоккейной Лиги "Вашингтон Кэпиталc" Александр Овечкин пополнил свою коллекцию наград. Для этого ему даже не пришлось забивать шайбы в ворота соперника. Достаточно было просто эффектно появиться.

Во время разминки перед матчем с "Торонто" хоккеист попал в кадр камеры, которая снимала мальчика на трибунах. Он "вынырнул" снизу, закрыв собой ребенка. Из этого видео пользователи Сети сделали гифку и назвали "Сюрприз от Ови".

Видео стало победителем премии NHL Fan Choice Awards. Самый смешной ролик выбирают болельщики. Об этом сообщается на сайте лиги. За гифку с российским спортсменом проголосовали больше 30 процентов участников.

В 2020 году Александр Овечкин в девятый раз стал лучшим бомбардиром НХЛ.

rmnb_blogrmnb_blog
Сюрприз от Овечкина
3129 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Умер индийский актер Сушант Сингх Раджпут: он покончил с собой
В США протестующие ворвалась в закрытый гипермаркет и стащили электроники на 100 тысяч долларов
Гифка с Овечкиным названа самым смешным видео сезона НХЛ
Врач рассказал, к чему приведет неправильное понимание людьми снятия мер самоизоляции
Жители Венеции протестуют против вернувшихся в город туристов
Путин: Когда у других появится гиперзвуковое оружие, в России уже будет средство для борьбы с ним
Путин о протестах в США: Это проявление глубинных внутренних кризисов
Путин: Россия выходит из пандемии коронавируса с минимальными потерями
Патриарх Кирилл станет настоятелем главного храма в парке Патриот
У трети российских школьников нашли проблемы со зрением после дистанционного обучения
Чтобы не стать "рабом" гаджета: Эксперты сказали, сколько детям можно сидеть за компьютером
Более трети школьников во время самоизоляции сидели за компьютерами по семь часов в день
Эксперт рассказал об опасности электронных досок в школе
Россиян предупредили о второй волне тепла