Гифка с Овечкиным названа самым смешным видео сезона НХЛ
Нападающий клуба Национальной хоккейной Лиги "Вашингтон Кэпиталc" Александр Овечкин пополнил свою коллекцию наград. Для этого ему даже не пришлось забивать шайбы в ворота соперника. Достаточно было просто эффектно появиться.
Во время разминки перед матчем с "Торонто" хоккеист попал в кадр камеры, которая снимала мальчика на трибунах. Он "вынырнул" снизу, закрыв собой ребенка. Из этого видео пользователи Сети сделали гифку и назвали "Сюрприз от Ови".
Видео стало победителем премии NHL Fan Choice Awards. Самый смешной ролик выбирают болельщики. Об этом сообщается на сайте лиги. За гифку с российским спортсменом проголосовали больше 30 процентов участников.
В 2020 году Александр Овечкин в девятый раз стал лучшим бомбардиром НХЛ.
ИСТОЧНИК KP.RU