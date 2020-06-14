2020-06-14T14:29:06+03:00
В мире

В США протестующие ворвалась в закрытый гипермаркет и стащили электроники на 100 тысяч долларов

Мародеров ищет полиция
Юлия САЛЬНИКОВА
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В магазин ворвались около 200 человекВ магазин ворвались около 200 человекФото: Кадр видео
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Протестующие против расовой дискриминации уже жгли машины, ломали памятники и крушили магазины. Теперь к ним пришло осознание, что уничтожать - плохо, а если забрать себе - то хорошо.

Во Флориде произошло массовое разграбление магазина Walmart. Здание владельцы предусмотрительно закрыли, когда на улице возле Университетского торгового центра стала собираться толпа протестующих. Но палки и молотки могут открыть любые двери, решили активисты, и ворвались в магазин. Толпа, в которой было не меньше 200 человек, ринулась в секцию электроники. С собой унесли товаров на 100 тысяч долларов.

- Мало того, что это насилие совершенно неприемлемо, оно было неуважительно по отношению к другим протестующим, которые были там в ту ночь, пытаясь выразить протест, - сказал шериф Чад Хронистер, заявление размещено в соцсетях полиции. - Мы активно работаем над выявлением каждого из этих подозреваемых.

Мародеры разграбили Walmart во Флориде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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