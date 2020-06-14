Умер индийский актер Сушант Сингх Раджпут: он покончил с собой

14 Июнь 2020 2020-06-14T14:50:10+03:00

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В Индии покончил с собой известный болливудский актер Сушант Сингх Раджпут. Ему было 34 года.

Тело звезды нашли в его доме, никакой предсмертной записки он не оставил. Друзья и близкие общаются с полицией, для них новость о его смерти стала полной неожиданностью - Сашант не говорил о проблемах со здоровьем, депрессии или финансовых трудностях.

- Яркий молодой актер ушел слишком рано. Он преуспел на телевидении и в фильмах. Его взлет в мире развлечений вдохновил многих... В шоке от его кончины. Мои мысли с его семьей и фанатами, - написал в твиттер премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Коллеги актера делятся в соцсетях воспоминаниями о нем. Последнюю запись в инсатграм Сушант посвятил своей покойной матери:

- Размытое прошлое, испаряющееся как слезы, нескончаемые мечты, высекающие дугу улыбки, и мимолетная жизнь, ведущая переговоры между ними.

sushantsinghrajput Индийский актер Сушант Сингх Раджпут покончил с собой

Около недели умер бывший менеджер артиста, сообщает телеканал NDTV.

Он снимался в таких фильмах как Пикей", "М.С.Дхони: нерассказанная история", "Кедарнатх".

ИСТОЧНИК KP.RU