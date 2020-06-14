2020-06-14T14:50:10+03:00
В мире

Умер индийский актер Сушант Сингх Раджпут: он покончил с собой

Сушант Сингх Раджпут умер в 34 года
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
34-летний актер совершил самоубийство34-летний актер совершил самоубийствоФото: Instagram.com
Изменить размер текста:

В Индии покончил с собой известный болливудский актер Сушант Сингх Раджпут. Ему было 34 года.

Тело звезды нашли в его доме, никакой предсмертной записки он не оставил. Друзья и близкие общаются с полицией, для них новость о его смерти стала полной неожиданностью - Сашант не говорил о проблемах со здоровьем, депрессии или финансовых трудностях.

- Яркий молодой актер ушел слишком рано. Он преуспел на телевидении и в фильмах. Его взлет в мире развлечений вдохновил многих... В шоке от его кончины. Мои мысли с его семьей и фанатами, - написал в твиттер премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Коллеги актера делятся в соцсетях воспоминаниями о нем. Последнюю запись в инсатграм Сушант посвятил своей покойной матери:

- Размытое прошлое, испаряющееся как слезы, нескончаемые мечты, высекающие дугу улыбки, и мимолетная жизнь, ведущая переговоры между ними.

sushantsinghrajputsushantsinghrajput
Индийский актер Сушант Сингх Раджпут покончил с собой
1286214 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Около недели умер бывший менеджер артиста, сообщает телеканал NDTV.

Он снимался в таких фильмах как Пикей", "М.С.Дхони: нерассказанная история", "Кедарнатх".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Умер индийский актер Сушант Сингх Раджпут: он покончил с собой
В США протестующие ворвалась в закрытый гипермаркет и стащили электроники на 100 тысяч долларов
Гифка с Овечкиным названа самым смешным видео сезона НХЛ
Врач рассказал, к чему приведет неправильное понимание людьми снятия мер самоизоляции
Жители Венеции протестуют против вернувшихся в город туристов
Путин: Когда у других появится гиперзвуковое оружие, в России уже будет средство для борьбы с ним
Путин о протестах в США: Это проявление глубинных внутренних кризисов
Путин: Россия выходит из пандемии коронавируса с минимальными потерями
Патриарх Кирилл станет настоятелем главного храма в парке Патриот
У трети российских школьников нашли проблемы со зрением после дистанционного обучения
Чтобы не стать "рабом" гаджета: Эксперты сказали, сколько детям можно сидеть за компьютером
Более трети школьников во время самоизоляции сидели за компьютерами по семь часов в день
Эксперт рассказал об опасности электронных досок в школе
Россиян предупредили о второй волне тепла