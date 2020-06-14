2020-06-14T15:23:16+03:00
Экономика

Михаил Мишустин утвердил Программу развития угольной промышленности России

Новый план позволит нарастить добычу угля до 485 миллионов тонн к 2035 году
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Михаил Мишустин утвердил Программу развития угольной промышленности РоссииМихаил Мишустин утвердил Программу развития угольной промышленности РоссииФото: Михаил ФРОЛОВ
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Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил Программу развития угольной промышленности России до 2035 года. Об этом говорится на сайте кабинета министров

Согласно принятому плану добычу в угольной промышленности добыча вырастит с 439,3 миллиона тонн в 2018 году до 485 миллионов тонн к 2035 году.

С этой целью будут полностью обновлены мощности производства, синхронизировано развитие железнодорожной и портовой инфраструктуры для поставок угля на внешний рынок, а новые производственные комплексы появятся в Ростовской области, Восточной Сибири, Кузбассе и на Дальнем Востоке.

Принятая программа состоит из трех этапов реализации. Во-первых, до 2025 года необходимо произвести техническое перевооружение, наращивание объёмов обогащения угля, интенсификация производства и реализация инфраструктурных проектов.

До 2030 года должна быть завершена реструктуризации отрасли и создание новых центров добычи угля. На завершающем этапе предполагается реализация проектов на базе технологий глубокой переработки угля и достижение мировых стандартов в области охраны окружающей среды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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