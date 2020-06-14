Встречу глав МИД и Минобороны России и Турции отложили
Дата встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы Минобороны Сергея Шойгу с турецкими коллегами, запланированная на воскресенье, 14 июня, будет согласована дополнительно. Об этом сообщили в МИД России и отметили, что страны продолжают работать в поддержку ливийского урегулирования.
«Работа продолжается. Дата встречи министров иностранных дел и обороны двух стран будет согласована дополнительно», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
В министерстве подчеркнули, что эксперты находятся в контакте в интересах скорейшего прекращения огня и налаживания межливийского переговорного процесса.
Как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что Сергей Шойгу и Сергей Лавров посетят Турцию в воскресенье, 14 июня, для проведения с коллегами консультаций по региональной проблематике, которая представляет взаимный интерес.
ИСТОЧНИК KP.RU