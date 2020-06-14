Встречу глав МИД и Минобороны России и Турции отложили

14 Июнь 2020 2020-06-14T15:39:07+03:00

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Дата встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы Минобороны Сергея Шойгу с турецкими коллегами, запланированная на воскресенье, 14 июня, будет согласована дополнительно. Об этом сообщили в МИД России и отметили, что страны продолжают работать в поддержку ливийского урегулирования.

«Работа продолжается. Дата встречи министров иностранных дел и обороны двух стран будет согласована дополнительно», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

В министерстве подчеркнули, что эксперты находятся в контакте в интересах скорейшего прекращения огня и налаживания межливийского переговорного процесса.

Как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что Сергей Шойгу и Сергей Лавров посетят Турцию в воскресенье, 14 июня, для проведения с коллегами консультаций по региональной проблематике, которая представляет взаимный интерес.

ИСТОЧНИК KP.RU