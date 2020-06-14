2020-06-14T15:57:27+03:00
В мире

«Кришу повезло»: шпагат невесты Роналду поразил фанатов

Пользователи соцсети оценили растяжку девушки и отметили, что она находится в идеальной форме
Елена ГИЛЬМАНОВА
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«Кришу повезло»: шпагат невесты Роналду поразил фанатов«Кришу повезло»: шпагат невесты Роналду поразил фанатовФото: REUTERS
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Джорджина Родригес, нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, поразила пользователей сети своей фотографией во время тренировки.

Для фото в Instagram девушка позировала в обтягивающих лосинах и при этом выполняла шпагат. Растяжку модели оценили пользователи и отметили, что она находится в идеальной форме.

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Джорджина Родригес поразила пользователей сети своей фотографией во время тренировки
1870674 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

«Выглядит очень сексуально, ждем еще фотографий», - написал один из подписчиков. «Кришу повезло с такой красавицей!», - добавил другой.

Напомним, невеста футболиста на матче в Москве показала помолвочное кольцо с огромным бриллиантом, а в ноябре прошлого года появилась информация, что Роналду тайно женился на Родригес. Согласно этой информации, молодожёны узаконила в закрытом формате в Марокко. При это на церемонии не было матери спортсмена. Отмечается, что у девушки не заладились с ней отношения, что и стало причиной ее отсутствия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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