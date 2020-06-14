«С чего Россия будет возвращать Курилы»: японцы оценили слова Путина

14 Июнь 2020 2020-06-14T16:40:47+03:00

Жители Японии отметили, что россияне уже создали на островах «базу для жизни своих граждан»

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Поздравляя соотечественников с Днем России 12 июня российский лидер Владимир Путин отметил, что для каждого россиянина родиной являются территории «от Калининграда до Камчатки и Курильских островов, от северных арктических морей до Севастополя и Крыма».

Слова президента России японского издания Yomiuri shimbun. Автор статьи в Yomiuri Shimbun попросил своих читателей оценить речь Путина. Многие из них отметили, что Россия не собирается отдавать свои территории Японии.

«Россияне уже создали на островах базу для жизни своих граждан. С чего им теперь отдавать нам острова? Если уж Япония не может добиться возврата территорий у Южной Кореи, то что уж говорить тогда о России и Китае», - приводит ИноСМИ комментарий sev

«Никогда ни один остров она нам не отдаст», - заявил uno, отметив, что этот вопрос не только территориальный, но стратегический. Tonkun согласился с ним и отметил, что такие заявления российского лидера «указывают на то, что у России отпало всякое желание возвращать острова».

«А может, лучше обратить свои взоры на Америку? Ведь Россия не возвращает нам острова только из-за Америки. Разве японцам это непонятно? Россия и Америка находятся "на ножах", а Япония является верным вассалом США. Так с чего же Россия будет нам возвращать острова?» - добавил jiv.

Напомним, Токио оспаривает территориальную принадлежность четырех островов Курильской гряды, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. На данный момент мирного договора не существует и японская сторона время от времени поднимает вопрос о принадлежности островов.

В январе премьер-министр Японии Синдзо Абэ сообщал о намерении «упорно двигаться» к цели решения территориальной проблемы, а также о решительном настрое японского правительства на разрешение этой проблемы и подписания мирного договора с Россией. Однако не с того времени изменилось не многон

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ИСТОЧНИК KP.RU