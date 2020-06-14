«С чего Россия будет возвращать Курилы»: японцы оценили слова Путина
Поздравляя соотечественников с Днем России 12 июня российский лидер Владимир Путин отметил, что для каждого россиянина родиной являются территории «от Калининграда до Камчатки и Курильских островов, от северных арктических морей до Севастополя и Крыма».
Слова президента России японского издания Yomiuri shimbun. Автор статьи в Yomiuri Shimbun попросил своих читателей оценить речь Путина. Многие из них отметили, что Россия не собирается отдавать свои территории Японии.
«Россияне уже создали на островах базу для жизни своих граждан. С чего им теперь отдавать нам острова? Если уж Япония не может добиться возврата территорий у Южной Кореи, то что уж говорить тогда о России и Китае», - приводит ИноСМИ комментарий sev
«Никогда ни один остров она нам не отдаст», - заявил uno, отметив, что этот вопрос не только территориальный, но стратегический. Tonkun согласился с ним и отметил, что такие заявления российского лидера «указывают на то, что у России отпало всякое желание возвращать острова».
«А может, лучше обратить свои взоры на Америку? Ведь Россия не возвращает нам острова только из-за Америки. Разве японцам это непонятно? Россия и Америка находятся "на ножах", а Япония является верным вассалом США. Так с чего же Россия будет нам возвращать острова?» - добавил jiv.
Напомним, Токио оспаривает территориальную принадлежность четырех островов Курильской гряды, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. На данный момент мирного договора не существует и японская сторона время от времени поднимает вопрос о принадлежности островов.
В январе премьер-министр Японии Синдзо Абэ сообщал о намерении «упорно двигаться» к цели решения территориальной проблемы, а также о решительном настрое японского правительства на разрешение этой проблемы и подписания мирного договора с Россией. Однако не с того времени изменилось не многон
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Владимир Путин: Президент говорит, как надо сделать, а губернатор отвечает «пошел подальше»
Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия» прокомментировал происходящее в США. Президент считает, что текущие события - признак системного кризиса в обществе [подробнее]
ИСТОЧНИК KP.RU