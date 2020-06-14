2020-06-14T17:25:09+03:00
В мире

Израиль приступил к «практическим шагам» по созданию поселения в честь Трампа на Голанах

На постройку Рамат-Трампа уже выделены бюджетные деньги
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Биньямин НетаньяхуБиньямин НетаньяхуФото: REUTERS
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С воскресенья, 14 июня, Израиль начинает реализацию «практических шагов» по созданию поселение Рамат-Трамп, в честь американского президента Дональда Трампа, на Голанских высотах. Об этом сообщил израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

«Сегодня мы начнем практические шаги по созданию поселения Рамат-Трамп на Голанских высотах, суверенитет Израиля над которыми был признан президентом Трампом», - заявил глава правительства.

Газета The Jerusalem Post сообщает, что израильский кабмин одобрило для создания поселения первоначальный бюджет в размере 8 млн шекелей (около 2,3 млн долларов), которые пойдут на планировку и строительство в поселении временных сооружений. Следующим шагом будет продажа земли под строительство.

Напомним, 25 марта прошлого года в рамках переговоров в Вашингтоне с Нетаньяху американский лидер подписал прокламацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Против таких действий выступили даже некоторые союзники США.

Уже в мае 2019 года израильский премьер сообщил о благодарности и выделении места на Голанах для поселения в честь Трампа, а 16 июня того же года в ходе выездного заседания открыл там табличку с названием «Рамат-Трамп».

ИСТОЧНИК KP.RU

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