Стало известно, когда Испания откроет границы со странами Шенгена

14 Июнь 2020 2020-06-14T17:42:09+03:00

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С 21 июня Испания откроет границы со странами Шенгена. Об этом сообщил премьер-министр страны Педро Санчес.

При этом глава испанского правительства отметил, что открытие границ касается всех государств-членов за исключением Португалии. Гражданам этой страны придется ждать открытия границы до 1 июля.

Как писал сайт kp.ru, c 1 июля Испания откроет границы для туристов. Педро Санчес ранее сообщил, что въезда в страну будет осуществляться в «безопасных условиях» и призвал туроператоров начать вести летнюю кампанию

При этом к открытию туристического сезона готовятся и другие европейские страны. Среди них Кипр, Греция, Португалия. Однако пускать в страну туристов будут с определенными ограничениями и с обязательной проверкой на наличие коронавируса.

По последним данным в Испании подтверждено 243 209 случаев заражения коронавирусной инфекций. Выздоровели уже 150 376, а жертвами заболевания стали 27 136 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU