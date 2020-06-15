Коронавирус в Москве, последние новости на 15 июня 2020: количество выздоровевших растет, Параду Победы быть

15 Июнь 2020 2020-06-14T19:51:41+03:00

Сайт kp.ru собрал самые последние новости о коронавирусе в Москве на 15 июня 2020

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Число инфицированных в столице за одни сутки стремительно уменьшается. Если пару недель назад речь шла о трех-четырех тысячах пациентов, то теперь не более полутора. За последние двадцать четыре часа коронавирус подтвердили у 1477 человек. Эту цифру официально озвучили в Оперштабе Москвы по ситуации с COVID-2019. Больше тридцати процентов переносят инфекцию без каких-либо симптомов и даже не кашляют. Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова:

«За прошедшие сутки полностью выздоровели еще 2133 пациента. Всего число людей в столице, перенесших COVID, увеличилось до 121691 человека».

Один день остается до открытия стоматологических клиник и библиотек, рекламных агентств и музеев. После чего нас ждет последний этап снятия ограничений по карантину - и открытые двери ресторанов, фитнес-клубов, детских садов и бассейнов.

В Оперштабе вновь напоминают:

«Если вы выздоровели от коронавируса и хотите сдать плазму крови, обратитесь на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9.00 до 19.00».

Накануне вечером в столице прошла репетиция Парада Победы. Были перекрыты Тверская улица, Моховая, Тверской бульвар, отрезок от Большой Бронной до Большой Садовой и другие. Работу столичных аэропортов тоже пришлось немного ограничить - из-за воздушной эскадры.

Напомним, Парад в этом году состоится 24 июня. 9 мая пешие подразделения по брусчатке не прошлись из-за пандемии и режима повышенной готовности, который действовал в столице.

И еще одно напоминание от Оперативного штаба:

«Если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих - вызовите врача на дом».

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ИСТОЧНИК KP.RU