2020-06-14T19:51:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Москве, последние новости на 15 июня 2020: количество выздоровевших растет, Параду Победы быть

Сайт kp.ru собрал самые последние новости о коронавирусе в Москве на 15 июня 2020
Павел КЛОКОВ
Поделиться:
Число инфицированных в столице за одни сутки стремительно уменьшается.Число инфицированных в столице за одни сутки стремительно уменьшается.Фото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Число инфицированных в столице за одни сутки стремительно уменьшается. Если пару недель назад речь шла о трех-четырех тысячах пациентов, то теперь не более полутора. За последние двадцать четыре часа коронавирус подтвердили у 1477 человек. Эту цифру официально озвучили в Оперштабе Москвы по ситуации с COVID-2019. Больше тридцати процентов переносят инфекцию без каких-либо симптомов и даже не кашляют. Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова:

«За прошедшие сутки полностью выздоровели еще 2133 пациента. Всего число людей в столице, перенесших COVID, увеличилось до 121691 человека».

Один день остается до открытия стоматологических клиник и библиотек, рекламных агентств и музеев. После чего нас ждет последний этап снятия ограничений по карантину - и открытые двери ресторанов, фитнес-клубов, детских садов и бассейнов.

В Оперштабе вновь напоминают:

«Если вы выздоровели от коронавируса и хотите сдать плазму крови, обратитесь на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9.00 до 19.00».

Накануне вечером в столице прошла репетиция Парада Победы. Были перекрыты Тверская улица, Моховая, Тверской бульвар, отрезок от Большой Бронной до Большой Садовой и другие. Работу столичных аэропортов тоже пришлось немного ограничить - из-за воздушной эскадры.

Напомним, Парад в этом году состоится 24 июня. 9 мая пешие подразделения по брусчатке не прошлись из-за пандемии и режима повышенной готовности, который действовал в столице.

И еще одно напоминание от Оперативного штаба:

«Если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих - вызовите врача на дом».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врач-эндокринолог объяснила, почему переболевших коронавирусом знобит даже в летнюю жару

Как снизить неприятные ощущения без вреда для здоровья и чего категорически нельзя делать, рассказала кандидат медицинских наук Зухра Павлова (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Московской области, последние новости на 15 июня 2020: открываются музеи, фотоателье и каршеринг
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 15 июня 2020 года составило 49 353 человека
Коронавирус в Москве, последние новости на 15 июня 2020: количество выздоровевших растет, Параду Победы быть
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 15 июня 2020 года возросло до 3334 человек
Число заболевших коронавирусом в Москве на 15 июня 2020 года составило 121 691 человек
В Приморье продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса до 30 июня
Выпуск и обслуживание банковских карт в России может стать платным
На Украину возвращаются военные инструкторы из Канады
Судмедэксперты установил, что афроамериканец в Атланте получил два огнестрельных ранения в спину
В аэропорту Жуковского экстренно сел самолет «Почты России»
Сторонники Болсонару обстреляли здание конституционного суда Бразилии
Американский министр заявил о различиях в смертях афроамериканцев в Атланте и Миннеаполисе
Турция нанесла удары по объектам РПК в Ираке
С 15 июня Украина возобновляет международное авиасообщение
Главный пульмонолог Минздрава: Россияне не совсем правильно поняли отмену режима самоизоляции
Иностранцы смогут продлить сроки пребывания в России
Ученые построили «эволюционное древо» коронавируса в России
Ростуризм: У приехавших вместе людей при заселении в отель не будут требовать свидетельство о браке
В Москве «Скорая» насмерть сбила женщину
Число пострадавших из-за землетрясения в Турции возросло до 18, один человек погиб
БДТ представил первый в России Minecraft-спектакль
В Москве умерло еще 53 пациента с коронавирусом