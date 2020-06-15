Число заболевших коронавирусом в Москве на 15 июня 2020 года составило 121 691 человек

15 Июнь 2020 2020-06-14T19:52:31+03:00

Оперативный штаб сообщает число заболевших коронавирусом в Москве на 15 июня 2020 года Фото: Андрей АБРАМОВ

Оперативный штаб сообщает число заболевших коронавирусом в Москве на 15 июня 2020 года

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Свежие цифры от Оперативного штаба столицы по ситуации с COVID-19. За последние сутки в Москве инфекцию подтвердили еще у 1477 человек. При этом, как отмечает вице-мэр столицы Анастасия Ракова, количество выздоровевших продолжает стремительно расти.

- За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 2133 пациента, - сообщила она журналистам. - Всего количество пациентов, полностью преодолевших инфекцию, увеличилось до 121691 человека.

Среди них более трети болели без всяких симптомов. Тест после мазков оказался положительным, но при этом ни кашля, ни температуры не было. Несмотря на легкую форму, их, конечно, тоже оставляли на строгом домашнем карантине. Как и тех, кто с ними накануне контактировал.

- Если вы выздоровели от коронавируса и хотите сдать плазму крови, обратитесь на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, - добавили в Оперштабе Москвы. - Она работает ежедневно с 9.00 до 19.00.

Напомним, что столица постепенно снимает ограничения и преодолевает пандемию. Парикмахерские, фотоателье, ветеринарные клиники, агентства по трудоустройству, салоны красоты уже вовсю работают. Как каршеринг, научные институты и киностудии.

Теперь на очереди (с 16 июня) открытие стоматологических клиник, библиотек, рекламных агентств, музеев и выставочных залов. И в самом финале - рестораны, бассейны, детские сады и фитнес-центры.

Несмотря на спад заболевших, в столице по-прежнему можно пройти тестирование на антитела к коронавирусу (бесплатно).

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ИСТОЧНИК KP.RU