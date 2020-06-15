Коронавирус в Московской области, последние новости на 15 июня 2020: открываются музеи, фотоателье и каршеринг

15 Июнь 2020 2020-06-14T19:53:05+03:00

Сайт kp.ru собрал самые последние новости о коронавирусе в Московской области на 15 июня 2020 Фото: Иван МАКЕЕВ

Сайт kp.ru собрал самые последние новости о коронавирусе в Московской области на 15 июня 2020

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В Подмосковье в настоящий момент официально зафиксировано 49353 случая заболевания COVID-2019 (за последние сутки 717 новых случаев). За все время пандемии от опасного вируса скончались 678 человек. Выздоровело и выписалось - 16573 пациента.

Накануне губернатор Московской области Андрей Воробьев дал интервью телеканалу «Россия-1», в котором сообщил, что с минувшей пятницы в области открыты летние веранды кафе и ресторанов, регион возвращается к привычной докарантинной жизни, но пока без шопинга.

- Пока мы не можем открыть глобально торговые центры, - пояснил он. - И это нас, конечно, беспокоит. Мы (в хорошем смысле!) воюем с главным санитарным врачом. Но каждый делает свою работу. И главный санитарный врач боится распространения коронавируса. В валовом региональном продукте области 25 процентов - это именно торговля. И для нас вернуть ее в прежний режим жизненно необходимо.

Заработать торгово-развлекательные центры в Московской области должны 25 июня. Но пока без фудкорта и кинозалов.

В понедельник, 15-го, открываются музеи, фотоателье и каршеринг. Также начинают прием образовательные учреждения. Приступают к репетициям театры. Санатории остаются пока закрытыми. По ним будет отдельная информация.

Губернатор согласился, что в день в области стабильно выявляется по 700-750 пациентов, но при этом, подчернул он, тестирование также растет каждую неделю.

- Увы, но вирус никуда не исчез, - добавил Воробьев. - Именно поэтому медики просят ограничивать контакты и по-прежнему не забывать о масках в общественных местах.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил в Кубинке чин освящения главного храма Вооруженных сил России. Это патриарший собор Воскресения Христова. На церемонии присутствовали министр обороны РФ Сергей Шойгу, его зам Юнус-Бек Евкуров, начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов и другие.

Также из новостей, не касающихся коронавируса. В подмосковной речке Поля (правый приток Клязьмы) дачники и местные жители обнаружили гигантское пятно. Как сообщили «КП» в областном управлении МЧС, это мыльный раствор (неизвестного происхождения). На месте специалисты Минэкологии провели исследование воздуха - он оказался чистым. Затем взяли забор проб воды - результаты пока неизвестны. Местные власти (до конца проверки) убедительно просят не использовать воду из реки Поля в каких бы то ни было целях.

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ИСТОЧНИК KP.RU