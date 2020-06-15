2020-06-14T19:53:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Московской области на 15 июня 2020 года составило 49 353 человека

Оперативный штаб сообщает число заболевших коронавирусом в Московской области на 15 июня 2020 года
Павел КЛОКОВ
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Оперативный штаб сообщает число заболевших коронавирусом в Московской области на 15 июня 2020 годаОперативный штаб сообщает число заболевших коронавирусом в Московской области на 15 июня 2020 годаФото: Алексей БУЛАТОВ
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За последние сутки в Московской области подтвердили 717 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Таким образом, всего в области на этот момент было зафиксировано 49353 заболевших COVID-2019. Скончались за весь период пандемии 678 человек. Выздоровели и выписались - 16573 пациента.

За последние сутки в Подмосковье выздоровело 839 человек. Многие из них проходили лечение дома, даже не имея никаких симптомов. Тест оказался положительным, но при этом ни температуры, ни кашля. Тем не менее, легкие пациенты провели дома положенный срок, как и те их близкие и знакомые, которые с ними контактировали.

Московская область также постепенно снимает карантинные ограничения. Летние веранды в кафешках уже открыты для посетителей. В понедельник, 15 июня, заработают музеи, фотоателье, каршеринг. И дальше на очереди торгово-развлекательные центры. Они начнут функционировать 25 июня, но пока - без фудкорта и кинозалов.

Также с этого понедельника начинают прием образовательные учреждения, в театрах и творческих студиях можно приступить к массовым репетициям.

Несмотря на послабления, ношение защитных масок и перчаток в общественных местах никто не отменял. Особенно это касается магазинов и производства. На предприятиях по-прежнему у работников измеряют температуру и следят за соблюдением дистанции. Та же ситуация и в больницах, которые, кстати, тоже постепенно возвращаются к привычной деятельности. И закрывают ковидные отделения. При этом, как подчеркивают в областном Оперштабе, количество тестирований на коронавирус в Подмосковье растет каждую неделю.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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