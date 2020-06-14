Места с высоким риском заражения коронавирусом назвали эксперты

14 Июнь 2020 2020-06-14T19:59:47+03:00

Риск заразиться вирусом, подцепив его с поверхности или на свежем воздухе, оценивается как очень низкий

Изменить размер текста: A A

Эксперты из американского Центра по контролю и профилактике заболеваний рассказала о наиболее опасных местах с точки зрения угрозы распространения коронавирусной инфекции.

В проведенном исследовании как очень низкий оценивает риск заразится коронавирусом, подцепив его с поверхности или на свежем воздухе. Однако абсолютна противоположная ситуация с местами скопления людей, такими как офисы, кинотеатры, театры, а также религиозные учреждения.

Специалисты говорят о том, что для заражения необходимо попадание в организм тысячи вирусных частиц. Они пришли к выводу, что при дыхании переносчика заболевания в воздух попадают около 20 вирусных частиц в минуту, при разговоре - 200, а когда переносчик кашляет или чихает – 200 миллионов частиц

В исследовании отмечается, что в плохо проветриваемом помещении вирус остаются активным на протяжении нескольких часов, поэтому наибольший риск заразиться в закрытых помещениях с большими скоплениями людей, в том числе на работе, в школе и заведениях общепита.

ИСТОЧНИК KP.RU