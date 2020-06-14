2020-06-14T20:45:00+03:00
Политика

Военные США пытались следить за погружением беспилотника «Витязь» в Марианскую впадину

Американские самолеты и крейсер появились в районе погружения через некоторое время после начала работы
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Пресс-служба Фонда перспективных исследованийПресс-служба Фонда перспективных исследований
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За погружением российского беспилотного подводного аппарата «Витязь» в Марианскую впадину пытались следить ракетный крейсер Военно-морских сил Соединённых Штатов и американские разведывательные самолёты.

О погружение, которое состоялось в начале мая с борта океанского буксира Тихоокеанского флота «Фотий Крылов» рассказали специалисты Центрального конструкторского бюро морской техники «Рубин» и Фонда перспективных исследований (ФПИ). По их словам, военные США появились в районе погружения через некоторое время после начала работы.

При этом ранее на территории погружения находилось только китайское судно. Позже появился ракетный крейсер ВМС США типа «Тикондерога», начали летать самолёты типа «Посейдон».

«Когда мы вошли в район, там стояло только китайское судно, а через некоторые время после того, как мы стали разворачивать комплекс, на позиции пришел американский крейсер», - сказал специалист в эфире программы "Военная приемка" телеканала "Звезда".

ИСТОЧНИК KP.RU

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