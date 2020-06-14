2020-06-14T21:04:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Ученые сообщили об угрозе развития опасной болезни из-за коронавируса

COVID-19 может оказать воздействие на органы, отвечающие за метаболизм глюкозы
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Ученые сообщили об угрозе развития опасной болезни из-за коронавирусаУченые сообщили об угрозе развития опасной болезни из-за коронавирусаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Коронавирусная инфекция нового типа увеличивает риск развития диабета у пациентов. К такому выводу пришла группа ученых из Мельбурнского университета, Лондонского королевского колледжа и нескольких других исследовательских учреждений. Результаты работы были опубликованы в New England Journal of Medicine.

В ходе исследований специалисты выяснили, что протеин ACE-2, который отвечает за проникновение коронавируса в клетки, оказывает воздействие на органы, обеспечивающие метаболизм глюкозы. В итоге сам вирус способствует развитию сахарного диабета у тех пациентов, у кого не было диагностировано это заболевания ранее.

При этом наличие сахарного диабета усугубляет течение коронавирусной инфекцией. По статистике, от 20 до 30 процентов умерших из-за COVID-19 страдали сахарным диабетом.

На данный момент ученые не могут определить, прекращаются ли процессы изменения метаболизма глюкозы после выздоровления от COVID-19 и является ли появляющийся диабет болезнью нового вида или принадлежит к ранее известным типам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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