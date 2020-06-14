2020-06-14T21:27:15+03:00
Общество

Владимир Путин написал статью о Второй Мировой войне

Об этом сообщил Дмитрий Песков
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments9
Владимир Путин написал статью о Второй Мировой войнеВладимир Путин написал статью о Второй Мировой войнеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент России Владимир Путин написал статью о Второй Мировой войне. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков и уточнил, что решение о сроках публикации примет сам глава государства.

«Да, президент уже написал статью», - передает ТАСС слова представителя Кремля.

Напомним, еще в мае Песков говорил о том, что Путин по-прежнему собирается написать о событиях Второй мировой войны, но выход этой статьи будет зависеть от сроков празднования юбилея Победы. Тогда пресс-секретарь отметил, что время еще есть.

В связи с пандемией коронавируса Парад в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, намеченный на 9 мая, был перенесен на 24 июня. Россия пригласила принять участие в Параде на Красной площади парадные расчеты 19 государств. В московском Параде примут участие 14 тысяч военных, в других регионах страны привлекут 64 тысячи военных. Как ранее сообщил министр обороны России Сергей Шойгу, всех проверят на наличие коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Москве ежедневно штрафуют до 70 предприятий за несоблюдение правил по коронавирусу
ВОЗ: число заболевших коронавирусом в мире превысило 7,8 млн
Эмманюэль Макрон объявил о «первой победе» над коронавирусом
Психиатр Минздрава рассказал, увеличилось ли число самоубийств во время пандемии
Владимир Путин написал статью о Второй Мировой войне
Ученые сообщили об угрозе развития опасной болезни из-за коронавируса
Стало известно, когда Египет откроет международное авиасообщение
Военные США пытались следить за погружением беспилотника «Витязь» в Марианскую впадину
Иммунолог оценил вероятность второй волны коронавируса
«Это чересчур»: русский голос Сквидварда прокомментировал «каминг-аут» Губки Боба
Места с высоким риском заражения коронавирусом назвали эксперты
США вернутся к нормальной жизни только через год, уверен инфекционист
Киев намерен использовать «наступательную дипломатию» для урегулирования в Донбассе
Отелям не рекомендуют заселять в номера не контактирующих друг с другом людей
На востоке Турции произошло землетрясение: пострадали три человека
Во время акции протеста в Атланте неизвестные застрелили двух человек
Стало известно, когда Испания откроет границы со странами Шенгена
Израиль приступил к «практическим шагам» по созданию поселения в честь Трампа на Голанах
Неожиданный каминг-аут: Губка Боб оказался геем