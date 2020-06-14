14 Июнь 2020 2020-06-14T21:27:15+03:00

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Президент России Владимир Путин написал статью о Второй Мировой войне. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков и уточнил, что решение о сроках публикации примет сам глава государства.

«Да, президент уже написал статью», - передает ТАСС слова представителя Кремля.

Напомним, еще в мае Песков говорил о том, что Путин по-прежнему собирается написать о событиях Второй мировой войны, но выход этой статьи будет зависеть от сроков празднования юбилея Победы. Тогда пресс-секретарь отметил, что время еще есть.

В связи с пандемией коронавируса Парад в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, намеченный на 9 мая, был перенесен на 24 июня. Россия пригласила принять участие в Параде на Красной площади парадные расчеты 19 государств. В московском Параде примут участие 14 тысяч военных, в других регионах страны привлекут 64 тысячи военных. Как ранее сообщил министр обороны России Сергей Шойгу, всех проверят на наличие коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU