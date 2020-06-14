2020-06-14T22:19:34+03:00
В мире

Эмманюэль Макрон объявил о «первой победе» над коронавирусом

По словам президента Франции, страна займется сохранением порядка и социального согласия
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Эмманюэль Макрон объявил о «первой победе» над коронавирусомЭмманюэль Макрон объявил о «первой победе» над коронавирусомФото: REUTERS
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Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о победе над эпидемией коронавирусной инфекции. По его словам, теперь главной задачей станет экономическое возрождение страны, а также сохранение порядка и социального согласия.

«Борьба с эпидемией не закончена, но я рад вместе с вами этой первой победе против вируса», - заявил французский лидер в своем обращении к нации в воскресенье, 14 июня.

Макрон напомнил французам о равных правах граждан и важности борьбы против расизма. Кроме того, он поддержал полицейским, обеспечивающим «республиканский порядок», и подчеркнул, что страна не откажется ни от одного имени в своей истории и не уберет ни один из памятников ее героям.

«С завтрашнего дня мы сможем перевернуть страницу первого акта кризиса, который мы только что пережили. С завтрашнего дня вся территория, кроме Майотты и Гвианы, где вирус еще активно циркулирует, переходит в так называемую "зеленую зону", что позволит с большой силой возобновить трудовую деятельность», - заключил он.

Напомним, в Париже уже несколько дней акции против полицейского беспредела. Накануне протесты превратились в массовые беспорядки. Молодые мужчины с закрытыми лицами и в черных одеждах начали кидать в стражей порядка мусор и стеклянные бутылки

ИСТОЧНИК KP.RU

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