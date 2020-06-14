2020-06-14T22:09:44+03:00
Коронавирус Covid-19

ВОЗ: число заболевших коронавирусом в мире превысило 7,8 млн

За прошедшие сутки количество инфицированных возросло на 137 526 человек
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Число заболевших коронавирусом в мире превысило 7,8 млнЧисло заболевших коронавирусом в мире превысило 7,8 млнФото: REUTERS
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По состоянию на воскресенье, 14 июня 2020 года, в разных странах мира количество подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекции превысило 7,4 миллиона, а число жертв заболевания уже увеличилось почти на 5 тысяч и превысило 427 тысяч. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Только за минувшие сутки в мире подтвердили 137 526 новых случая инфицирования COVID-19, а число умерших в результате заражения новой инфекцией возросло на 4 281.

Таким образом, за все время пандемии в мире зарегистрировали уже 7 690 708 заболевших коронавирусной инфекцией, а число летальных исходов составляет 427 630.

Лидером по числу заболевших по-прежнему остаются Соединенные Штаты, где подтвердили уже более 2,1 миллиона случаев заражения. На втором месте расположилась Бразилия, где количество заболевших COVID-19 растет быстрыми темпами и на данный момент составляет почти составляет 823 тысячи. На третье строчке находится Россия, где были инфицированы более 528 тысячи человек

ИСТОЧНИК KP.RU

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