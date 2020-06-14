В Москве ежедневно штрафуют до 70 предприятий за несоблюдение правил по коронавирусу

14 Июнь 2020 2020-06-14T22:34:56+03:00

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В Москве ежедневно штрафуют от 30 до 70 торговых объектов за несоблюдение установленных правил в связи с пандемией коронавируса, среди них ношения масок и перчаток, а также социальной дистанции. Об этом рассказал глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк и уточнил, что за минувшие сутки оштрафовали почти 30 предприятий торговли.

«Мы ежедневно штрафуем от 30 до 70 объектов. Сегодня мы оштрафовали 29 предприятий. Три за соблюдение дистанции, а 26 это по маскам и перчаткам», - передает РИА Новости его слова.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о необходимости постепенно возвращаться к нормальной жизни с прогулками, кинотеатрами, кафе, спортивными матчами на стадионах. 9 июня в столице сняли запрет на прогулки и отменили пропуска. Также можно заниматься спортом на свежем воздухе, ходить на детские площадки и в кафе, правда, пока работают только «веранды».

Однако в столице никто не отменял строгий режим обязательного ношения масок и перчаток в общественных местах, в том числе в транспорте, предприятиях торговли и услуг. За нарушение режима штрафы полагаются как самими посетителями, так и юрлицами. Кроме того, во всех общественных местах должна соблюдаться социальная дистанция.

ИСТОЧНИК KP.RU