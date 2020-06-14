2020-06-14T22:34:56+03:00
Общество

В Москве ежедневно штрафуют до 70 предприятий за несоблюдение правил по коронавирусу

За прошедшие сутки оштрафовали почти 30 торговых объектов
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
В Москве ежедневно штрафуют до 70 предприятий за несоблюдение правил по коронавирусуВ Москве ежедневно штрафуют до 70 предприятий за несоблюдение правил по коронавирусуФото: Михаил ПАТЛИС
Изменить размер текста:

В Москве ежедневно штрафуют от 30 до 70 торговых объектов за несоблюдение установленных правил в связи с пандемией коронавируса, среди них ношения масок и перчаток, а также социальной дистанции. Об этом рассказал глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк и уточнил, что за минувшие сутки оштрафовали почти 30 предприятий торговли.

«Мы ежедневно штрафуем от 30 до 70 объектов. Сегодня мы оштрафовали 29 предприятий. Три за соблюдение дистанции, а 26 это по маскам и перчаткам», - передает РИА Новости его слова.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о необходимости постепенно возвращаться к нормальной жизни с прогулками, кинотеатрами, кафе, спортивными матчами на стадионах. 9 июня в столице сняли запрет на прогулки и отменили пропуска. Также можно заниматься спортом на свежем воздухе, ходить на детские площадки и в кафе, правда, пока работают только «веранды».

Однако в столице никто не отменял строгий режим обязательного ношения масок и перчаток в общественных местах, в том числе в транспорте, предприятиях торговли и услуг. За нарушение режима штрафы полагаются как самими посетителями, так и юрлицами. Кроме того, во всех общественных местах должна соблюдаться социальная дистанция.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Москве ежедневно штрафуют до 70 предприятий за несоблюдение правил по коронавирусу
ВОЗ: число заболевших коронавирусом в мире превысило 7,8 млн
Эмманюэль Макрон объявил о «первой победе» над коронавирусом
Психиатр Минздрава рассказал, увеличилось ли число самоубийств во время пандемии
Владимир Путин написал статью о Второй Мировой войне
Ученые сообщили об угрозе развития опасной болезни из-за коронавируса
Стало известно, когда Египет откроет международное авиасообщение
Военные США пытались следить за погружением беспилотника «Витязь» в Марианскую впадину
Иммунолог оценил вероятность второй волны коронавируса
«Это чересчур»: русский голос Сквидварда прокомментировал «каминг-аут» Губки Боба
Места с высоким риском заражения коронавирусом назвали эксперты
США вернутся к нормальной жизни только через год, уверен инфекционист
Киев намерен использовать «наступательную дипломатию» для урегулирования в Донбассе
Отелям не рекомендуют заселять в номера не контактирующих друг с другом людей
На востоке Турции произошло землетрясение: пострадали три человека
Во время акции протеста в Атланте неизвестные застрелили двух человек
Стало известно, когда Испания откроет границы со странами Шенгена
Израиль приступил к «практическим шагам» по созданию поселения в честь Трампа на Голанах
Неожиданный каминг-аут: Губка Боб оказался геем