2020-06-14T23:08:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших из-за коронавируса в Москве на 15 июня 2020 года возросло до 3334 человек

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Москве на 15 июня 2020 года
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Число инфицированных коронавирусом в Москве за сутки возросло на 1477 человекЧисло инфицированных коронавирусом в Москве за сутки возросло на 1477 человекФото: Иван МАКЕЕВ
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Число умерших из-за коронавируса в Москве на 15 июня 2020 года возросло до 3334 человек. За сутки от пневмонии и других осложнений заболевания скончались еще 53 пациента столичных больниц с положительным результатом на коронавирус.

Всего же с начала вспышки заболевания COVID-19, по последним данным, в столице зафиксировано уже 205905 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 1477 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом. Полностью выздоровели и выписались из столичных больниц 121691 пациент, за сутки – 2133.

В оперативном штабе по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве рассказали, что 41% новых инфицированных – это молодые люди в возрасте от 18 до 45 лет, 36,4% – от 46 до 65, 9,8% – от 66 до 79 лет, 4,6% – пожилые люди старше 80 лет. Еще 8,2% – дети и подростки до 18 лет.

Оперативный штаб напоминает всем москвичам: если вы почувствовали симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих – вызовите врача на дом.

Если вы выздоровели от коронавируса и хотите сдать плазму крови, обратитесь на горячую линию по номеру: 8 (495) 870-45-16, телефон работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

Шанс всё исправить.Целовать любимых, обнимать друзей, гулять с детьми в парке, работать и быть полезными… Пандемия открыла нам глаза на те маленькие радости, которые и есть… настоящее счастье

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ИСТОЧНИК KP.RU

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