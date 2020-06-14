«Не кризис, а руины после неоднократного атомного взрыва»: в РУСАДА оценили ситуацию в российской легкой атлетике

14 Июнь 2020 2020-06-14T22:49:39+03:00

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Попытки вывести Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) из кризиса не принесли желаемого результата и теперь это уже не кризисная ситуация, а руины после неоднократного. Так считает заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая.

«Ситуация в российской легкой атлетике длится больше пяти лет. Мне кажется, что слово кризис здесь не подходит, то, что происходит, это даже никакой не кризис, это руины после неоднократного атомного или какого-то другого взрыва», - заявила она в ходе онлайн-конференции «Российская легкая атлетика: пути выхода из кризиса».

По ее словам, есть те, кто пытаются «не сдаться, не опустить рук и двигаться вперед» даже среди этих «обломков». Пахноцкая отметила, что таких людей она всегда готова поддержать, однако до сих пор есть те, «которые даже в этих обломках хотят что-то себе урвать».

Заместитель гендиректора РУСАДА призвала сделать вывод и «действовать по какому-то другому плану».

Напомним, в 2015 году разгорелся большой скандал из-за многочисленных нарушений антидопинговых правил. Накануне во Всемирном антидопинговом агентстве (ВАДА) завершили перепроверку проб российских спортсменов. В итоге число допинговых дел увеличилось до 61.

ИСТОЧНИК KP.RU