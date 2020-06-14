«Не кризис, а руины после неоднократного атомного взрыва»: в РУСАДА оценили ситуацию в российской легкой атлетике
Попытки вывести Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) из кризиса не принесли желаемого результата и теперь это уже не кризисная ситуация, а руины после неоднократного. Так считает заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая.
«Ситуация в российской легкой атлетике длится больше пяти лет. Мне кажется, что слово кризис здесь не подходит, то, что происходит, это даже никакой не кризис, это руины после неоднократного атомного или какого-то другого взрыва», - заявила она в ходе онлайн-конференции «Российская легкая атлетика: пути выхода из кризиса».
По ее словам, есть те, кто пытаются «не сдаться, не опустить рук и двигаться вперед» даже среди этих «обломков». Пахноцкая отметила, что таких людей она всегда готова поддержать, однако до сих пор есть те, «которые даже в этих обломках хотят что-то себе урвать».
Заместитель гендиректора РУСАДА призвала сделать вывод и «действовать по какому-то другому плану».
Напомним, в 2015 году разгорелся большой скандал из-за многочисленных нарушений антидопинговых правил. Накануне во Всемирном антидопинговом агентстве (ВАДА) завершили перепроверку проб российских спортсменов. В итоге число допинговых дел увеличилось до 61.
ИСТОЧНИК KP.RU