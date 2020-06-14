2020-06-14T23:21:02+03:00
Коронавирус Covid-19

В Москве умерло еще 53 пациента с коронавирусом

Общее число жертв инфекции в столице достигло 3 334
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Москве умерло еще 53 пациента с коронавирусомВ Москве умерло еще 53 пациента с коронавирусомФото: REUTERS
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В Москве за сутки скончалось еще 53 пациента с пневмонией и подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Таким образом общее число жертв инфекции в столице достигло 3 334 человек. Об этом сообщает в воскресенье, 14 июня, сообщил оперативный штаб региона по борьбе с распространением COVID-19.

«Оперативный штаб напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих – вызовите врача на дом», - говорится в сообщении штаба

Как писал сайт kp.ru, за минувшие сутки в стране зафиксировано 8 835 новых пациентов с коронавирусной инфекцией в 84 регионах. Таким образом общее число зараженных достигло 528 964. Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в столице, где выявлено 205 905 заболевших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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