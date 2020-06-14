БДТ представил первый в России Minecraft-спектакль

14 Июнь 2020 2020-06-14T23:15:18+03:00

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В воскресенье, 15 июня, большой драматический театр имени Г. А. Товстоногова представил первую в России премьеру спектакля, созданного в игровой вселенной Minecraft.

Серию Minecraft-постановок по мотивам произведений школьной программы по литературе открыла версия «Вишневого сада» по пьесе Антона Чехова.

Актеры играли и озвучивали своих персонажей в реальном времени. Более того, обладатели лицензионной версии Minecraft могли погулять по виртуальному БДТ.

«Зрительный зал в знаменитом синем цвете БДТ, греческий зал, парадная лестница… путешествовать по виртуальному театру оказывается так же увлекательно, как и по знаменитому зданию на Фонтанке», - отметили ранее в пресс-службе театра.

Постановщиком новой версии «Вишневого сада» стал молодой режиссер Эдгар Закарян. В спектакле сыграли артисты БДТ Виктор Княжев, Ирина Патракова, Максим Бравцов и Алексей Фурманов.

Спектакль длится всего 15 минут. Видеозапись постановки размещена во «ВКонтакте» и на YouTube.

"Вишневый сад" Minecraft-спектакль.Minecraft-спектакль поставил молодой режиссер Эдгар Закарян

ИСТОЧНИК KP.RU