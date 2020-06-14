2020-06-14T23:47:13+03:00
Происшествия

Число пострадавших из-за землетрясения в Турции возросло до 18, один человек погиб

Поиски людей под завалами продолжаются
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Землетрясение было зафиксировано в14.24 по времени UTC (17.24 мск)Землетрясение было зафиксировано в14.24 по времени UTC (17.24 мск)Фото: REUTERS
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В результате землетрясения, которое днем в воскресенье, 14 июня, произошло на востоке Турции, пострадали не менее 18 человек. Также известно об одном погибшем. Агентство Anadolu со ссылкой на власти провинции Бингёль передает, что погиб оказавшийся под завалами сотрудник сил безопасности.

О том, что число раненых возросло до 18, журналистам сообщил вице-президент Турции Фуат Октай. Он уточнил, что среди них «нет ни одного в критическом состоянии», а также рассказал о том, что после землетрясения сейсмологи зафиксировали 46 афтершоков с меньшей магнитудой. Поиски людей под завалами продолжаются.

Напомним, как писал сайт kp.ru, подземные толчки магнитудой 5,8 произошли в 14.24 по времени UTC (17.24 мск), находился в 55 километрах от города Бингёль с населением около 81 тысячи человек, а его очаг залегал на глубине пять километров. Ранее сообщалось, что рухнула наблюдательная башня жандармерии, в результате пострадали трое правоохранителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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