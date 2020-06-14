2020-06-15T00:08:19+03:00
Происшествия

В Москве «Скорая» насмерть сбила женщину

ДТП произошло на Носовихинском шоссе
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Причины ДТП устанавливаютсяПричины ДТП устанавливаютсяФото: Михаил ФРОЛОВ
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Вечером в воскресенье, 14 июня, машина «Скорой помощи» насмерть сбила женщину на востоке Москвы. Об этом рассказали в пресс-службе столичного главка МВД, уточнив, что ДТП произошло Носовихинском шоссе.

«Сегодня на Носовихинском шоссе водитель кареты «Скорой помощи» сбил женщину, после чего столкнулся с иномаркой», - сообщил представитель ведомства.

Сотрудник пресс-службы добавил, что пострадавшую госпитализировали после ДТП, но усилия врачей не увенчались успехом: женщина позже скончалась в больнице от полученных травм, передает ТАСС.

Причины и виновник произошедшего устанавливаются, сотрудники правоохранительных органов начали доследственную проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал о другой аварии с участием «неотложки» в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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