Ростуризм: У приехавших вместе людей при заселении в отель не будут требовать свидетельство о браке

15 Июнь 2020 2020-06-15T00:36:38+03:00

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Парам, которые живут и отдыхают вместе, но отношения пока официально не зарегистрировали, не стоит переживать: при заселении в гостиницу у них не станут требовать свидетельство о браке. Об этом рассказали журналистам в пресс-службе Ростуризма, комментируя рекомендации Роспотребнадзора о «преимущественно семейном» заселении в номера.

В российском туристическом ведомстве уточнили, что если люди приехали на отдых вместе, то в отелях никто не станет спрашивать у них документы, подтверждающие, что они являются мужем и женой, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Роспотребнадзор с целью уменьшить риск заражения коронавирусом рекомендовал гостиницам размещать постояльцев преимущественно по одному. И не заселять в номера людей без семейных связей – тех, кто не контактирует друг с другом в обычной жизни. Многие подумали, что теперь придется «отчитываться» и предъявлять в гостиницах свидетельство о браке.

ИСТОЧНИК KP.RU