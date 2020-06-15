Ученые построили «эволюционное древо» коронавируса в России

15 Июнь 2020 2020-06-15T01:11:25+03:00

Исследователи выяснили, что большинство случаев заражения COVID-19 были завезены не из Китая, а из Европы

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Российские ученые выяснили, что большинство случаев заражения коронавирусной инфекцией были завезены в нашу страну не из Китая, а из Европы, и составили «эволюционное древо» коронавируса в России.

Об этом рассказал доктор биологических наук, заведующий сектором молекулярной эволюции Института проблем передачи информации Российской академии наук (РАН), профессор Сколтеха Георгий Базыкин. По его словам, ученые подтвердили теорию о том, что кроме «нулевого пациента», который первым завез COVID-19 в страну и стал невольным виновником распространения вируса, были и другие варианты появления инфекции на территории России, причем каждый из них образовал отдельную «ветку» на «эволюционном древе».

Как отметил профессор, именно то, что «подавляющее большинство случаев завоза вируса в Россию» – из стран Европы, и отличает российский сценарий распространения заболевания от американского: в США «большая часть завозов была раньше по датам, и все они были из Китая». А вспышку коронавируса в нашей стране удалось отсрочить благодаря оперативному закрытию границ с КНР, подчеркнул Георгий Базыкин в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, как писал сайт kp.ru, с начала вспышки COVID-19 в России зафиксировано 528964 случая заражения, за минувший день медики выявили 8835 новых инфицированных.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/773120" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: мифы и реальность.Чем коронавирус дальше, тем больше вокруг него правды и домыслов. Мы постарались разобраться с основными мифами о пандемии Covid-19

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ИСТОЧНИК KP.RU