Ученые построили «эволюционное древо» коронавируса в России
Российские ученые выяснили, что большинство случаев заражения коронавирусной инфекцией были завезены в нашу страну не из Китая, а из Европы, и составили «эволюционное древо» коронавируса в России.
Об этом рассказал доктор биологических наук, заведующий сектором молекулярной эволюции Института проблем передачи информации Российской академии наук (РАН), профессор Сколтеха Георгий Базыкин. По его словам, ученые подтвердили теорию о том, что кроме «нулевого пациента», который первым завез COVID-19 в страну и стал невольным виновником распространения вируса, были и другие варианты появления инфекции на территории России, причем каждый из них образовал отдельную «ветку» на «эволюционном древе».
Как отметил профессор, именно то, что «подавляющее большинство случаев завоза вируса в Россию» – из стран Европы, и отличает российский сценарий распространения заболевания от американского: в США «большая часть завозов была раньше по датам, и все они были из Китая». А вспышку коронавируса в нашей стране удалось отсрочить благодаря оперативному закрытию границ с КНР, подчеркнул Георгий Базыкин в эфире телеканала «Россия 24».
Напомним, как писал сайт kp.ru, с начала вспышки COVID-19 в России зафиксировано 528964 случая заражения, за минувший день медики выявили 8835 новых инфицированных.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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